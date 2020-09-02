ペルーで1000万年前の巨木の化石が発見

研究者らは発見した化石をはじめ、調査の過程で発見された他の多くの樹木や植物の葉、花粉の分析を行なった。研究者らは、古代南米の気候は、示されていた天候モデルよりもはるかに湿度が高かったことを明らかにした。
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また、研究者らは、1000万年前の地球の気温は現在よりもはるかに高かったと結論付けた。
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研究者らは、古代時代の気候変動を理解することは、将来のより正確な予想を可能にすると見込んでいる。温室効果ガスの高濃度から、地上の環境は今世紀末までに1000万年前の地球の状況に近づくことが予想される。
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