オーストリアのプライバシー保護非営利団体NOYB (None of Your Business)はドイツおよびスペインにおける個人情報保護法の遵守を監視する組織に対し、Apple社がiPhoneユーザー行動をユーザーの承諾を得ずに監視しているとして、訴えた。この訴えはNOYBのサイトに公表された。