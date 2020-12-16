ヴァージン・オービット社のロケット打ち上げ　コロナウイルスの影響で中止

Our vehicles, hardware, and software are all ready to go. With two rehearsals already complete, one final wet dress rehearsal is all that remains for us to do. However, the Covid-19 pandemic is impacting our ability to safely operate, and thus our schedule.— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) December 13, 2020
発表によれば、同社が拠点を置くロサンゼルスでは、感染者数が急激に増加しており、同社の職員の一部も新型コロナ検査で陽性となっているという。
「ランチャーワン」は、航空機から発射される2ステージ軌道打ち上げ用運搬ロケットで、小型衛星を軌道に乗せることを想定している。メディアによれば、予定していた計画はヴァージン・オービット社による2回目の軌道への打ち上げとなるはずだった。前回のテストは5月に実施されたが失敗に終わっている。
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