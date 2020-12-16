ヴァージン・オービット社のロケット打ち上げ　コロナウイルスの影響で中止

米企業ヴァージン・オービット社（英国の大富豪リチャード・ブランソン氏が創設）がロケット「ランチャーワン」の打ち上げを中止した。同ロケットは12月後半に打ち上げが予定されていたが、スタッフの新型コロナウイルス感染のリスクから、予定をキャンセルした。同社が一連のツイートで明らかにした。