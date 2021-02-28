インド　2021年初のロケット打上げ成功

同機関はツイッターで「PSLV-C51はサティシュ・ダワン宇宙センターから無事に打ち上げられた」と伝えている。
#PSLVC51 lifts off successfully from Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota#ISRO #NSIL #INSPACe #Amazonia1 pic.twitter.com/38WNf5ciIo— ISRO (@isro) February 28, 2021
#PSLVC51 lifts off successfully from Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota#ISRO #NSIL #INSPACe #Amazonia1 pic.twitter.com/38WNf5ciIo— ISRO (@isro) February 28, 2021
インド宇宙機関は、運搬ロケットは軌道に到達し、衛星「アマゾニア1（SSR-1）」の切り離しに成功したとも報告。
衛星「アマゾニア1」はブラジル国立宇宙研究所が完全に自力で設計・製作した初の衛星。地球の光学モニタリングを目的としており、アマゾン地帯の森林伐採データおよびブラジルの農業データを提供する。
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