米国の研究者　地球の奥深くで発生する地震の謎を解明

地表から400〜700キロメートルの深さで発生する地震(マグニチュードが最大で8.3)の謎が、米国の研究者らによって明らかになった。この研究結果は、固体の力学と物理学に関する学術誌「Journal of the Mechanics and Physics of Solids」に掲載され、科学系ニュースサイト「Phys.org」にその概要が紹介されている。