太平洋で極めて珍しい透明なタコが発見

デイリーメール紙の報道によれば、フェニックス諸島の近くで発見されたタコはVitreledonella richardi 種に属しており、体長は最高で45センチ、胴体は11センチにも達する。
この種は1918年にすでに発見されていたものの、極度に深い海底に生息しているためにレンズが捉えることは極めて稀で、調査者らは獲物として捕獲され、体内に取り込まれた状態のタコしか研究の機会がないのが普通。
Our recent footage of this #GlassOctopus raised lots of Q's, so let's get a thread going:— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) July 10, 2021
This was seen 651m deep at a seamount in Winslow reef complex on Tokelau Ridge in Phoenix Islands Archipelago (US EEZ). #PhoenixIslandsCoral expedition Dive 433 https://t.co/hdgnMYiCun
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34日間にわたる探査で3万立法メートルを超す海域が調査され、今までに知られていない、一連の新たな深海生物が見つかっている。
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