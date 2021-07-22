Twitter、投稿のコメントの「Dislike」ボタンをテスト

Twitterサポートは「iOSユーザーの中には、高評価または低評価をするために、回答の下にさまざまなオプション（ボタン）があることに気付く人もいるかと思います。私たちはこの機能をテストし、会話でどのようなタイプの回答を皆さんが適切だと思うかを理解し、そのような回答をより頻繁に表示するために取り組みます」と発表した。
Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.— Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021
Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY
Twitterによると、このような「投票」によってスレッド内のコメントの順番が変わることはなく、「投票」は今のところ調査の枠内のみで使用される。低評価を見ることができるのは、低評価をしたユーザーのみだという。
Twitterは、低評価ボタンについて、「Dislike」（嫌い）機能に完全には対応していないと強調している。
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