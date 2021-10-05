ノーベル物理学賞　日本出身で米国籍の真鍋淑郎氏ら3人が受賞

スウェーデン王立科学アカデミーのノーベル委員会が5日、発表した。
同委員会は、米国の気象学者の真鍋氏が、大気中の二酸化炭素濃度の上昇が地球表面の温度上昇につながることを明らかにした点を評価している。真鍋氏の研究は、気候モデルの改良や開発の基礎となった。
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ドイツの海洋学者で気象学者のハッセルマン氏は、地球温暖化が人為的に排出される二酸化炭素によって引き起こされていることを研究で明らかにした。
イタリアのパリシ氏は、複雑な物理システムの挙動に隠されたパターンを原子レベルで明らかにした理論物理学者。
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5
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