NASA探査機ルーシー　打上げ成功　木星トロヤ群小惑星の探査へ

打上げは米国東海岸時間16日05時34分（日本時間17時34分）、フロリダ州ケープカナベラル空軍基地SLC-41発射台から、ユナイテッドローンチアライアンス（ULA）社の「アトラスV-401」ロケットに搭載され行われた。
🚀 Lucy lifted off at 5:34am ET to begin its voyage to explore the Trojan asteroids.— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) October 16, 2021
Next up will be separation of the Lucy spacecraft from Centaur. Live mission coverage continues on @NASA TV: https://t.co/A9sbAYbCl3 pic.twitter.com/39ekIowm2w
NASAルーシープロジェクトのメンバー、トム・ステットラー氏は「これは太陽系の遠い過去を研究する貴重な機会となる」と語っている。
ルーシーは今後12年かけて63億キロメートルにおよぶミッションを行う。
The #LucyMission has the following science objectives at each of its destinations:— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) October 16, 2021
1⃣ Surface Geology
2⃣ Surface Color and Composition
3⃣ Interiors and Bulk Properties
4⃣ Satellites and Rings
Learn more: https://t.co/ig3dTh8hgL
Tune in: https://t.co/xb3hu5q83w pic.twitter.com/syGZH0VEF1
木星のトロヤ群とは、太陽と木星の重力や天体にかかる遠心力が均衡するラグランジュ点のうち「L4点」と「L5点」の付近に分布する小惑星。これら点において天体は無制限に長く存在することができる。木星にはトロヤ群の衛星も多く、その数は6千を超える。
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