NASA探査機ルーシー　打上げ成功　木星トロヤ群小惑星の探査へ

アメリカ航空宇宙局（NASA）は16日、小惑星探査機Lucy（ルーシー）の打上げが完了したと発表した。ルーシーは太陽系起源の謎を解明するため、木星と同じ軌道で太陽を周回する木星のトロヤ群小惑星を探査する。