フィギュアスケートNHK杯　メドベージェワ選手が首位！【写真】

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世界選手権と欧州選手権でそれぞれ２度の優勝経験を持つメドベージェワ選手は、現時点で首位に立っている。
© Sputnik/ Vladimir Pesnya
メドベージェワ選手はSPで７９．９９点をマークし、２位のイタリアのカロリーナ・コストナー選手（７４．５７点）に大きな差をつけた。３位は、ロシアのポリーナ・ツルスカヤ選手（７０．０４点）。
なお日本の本郷理華選手は４位、宮原知子選手は６位、白岩優奈選手は８位だった。
.@JannyMedvedeva goes for her 13th win in a row. Watch the ladies short program from #NHKTrophy2017 LIVE on icenetwork!— icenetwork (@icenetwork) 10 ноября 2017 г.
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【#NHK杯】女子SP エフゲーニャ・メドベージェワ（ロシア） 79.99点— スポーツナビ フィギュアスケート編集部 (@sn_figure) 10 ноября 2017 г.
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