メドベージェワ選手 　１８歳の誕生日【写真】

祝電の内容をロシア・ フィギュアスケート連盟のサイトが公表した 。

「尊敬するエフゲニア・アルマノヴナ(編集部注:父称)!

18歳のお誕生日を祝う心からの気持ちをどうぞお受け取りください。才能豊かで、目的に突き進む、そして非常に勤勉なあなた様は、最高の達成のスポーツで類まれな成功を手にし、最も権威あるフィギュアスケートの国際競技の場で輝かしい成績を収められ、この素晴らしい競技を崇拝する何百万人もの人々の憧れの星となられました。あなたが掲げられたご計画が実現されますよう、ご多幸を祈念いたします。

プーチン」

メドベージェワ選手はちょうど日曜日にあたった18歳のお誕生日を近しい友人、家族と共に祝った。その様子はファンクラブのインスタグラムに掲載されている。

またメドベージェワ選手のお誕生日にはたくさんのフィギュア選手からお祝いメッセージが届けられた。

同じロシアの男子フィギュアのドミトリー・アリエフ選手からは「お誕生日おめでとう! 健康と新しい達成、それから君が望むすべてが叶いますように!」

日本の良きライバルでお友達で大好きな樋口新葉選手からは「Happy happy happy birthday my amazing girl❤️🎈🎉🎊 Have a great and happiness year😋 Mine💓」

ロシアにライバル出現?と噂される、同じトゥトベリーゼ監督の門下のアリーナ・ザギトワ選手からは「More birthday wishes for Evgenia from Alina」

日本のファンからの美しいポスターは…。

