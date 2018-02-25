平昌五輪　男子アイスホッケーでロシアが金【写真】

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ロシアは、4-3 (1-0, 0-1, 2-2, 1-0)で勝利した。
МОЛНИЯ⚡ 🥇🥈— Молния Спорт (@molniasport) 25 февраля 2018 г.
ДАААА! МЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ!!!
ГОРДОСТЬ НАША!!!
Сборная России по хоккею в драматичном финале ОБЫГРЫВАЕТ немецкую сборной и завоевывает ЗОЛОТО Олимпиады!
Россия — Германия 4:3 #Olympics #ОИ2018 #Олимпийскиеигры #БолеемЗаНаших #Россия #КраснаяМашина pic.twitter.com/Uv7GWYGXDR
ロシア男子アイスホッケー史上初の五輪金メダルとなった。
Ура!!! Сборная России по хоккею — олимпийские чемпионы игр 2018 года! 4:3. pic.twitter.com/PrBKMxQ1Zz— Илья Зайцев (@ilya_zaitsev) 25 февраля 2018 г.
これまでの最高成績は１９９８年長野オリンピックで獲得した銀メダル。１９９２年アルベールビル五輪で優勝した時は旧ソ連チームとして参加した。
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© AP Photo/ Vadim Ghirda
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