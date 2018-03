渡部暁斗、Ｗ杯総合優勝　スキー【写真】

今日は少し運もあって3位。後から聞いたRydzekの転倒は気の毒だけど、それもまたレース。 明日もまた頑張ります!

3rd place with a bit luck today. I heard that Rydzek crashed behind me. But tomorrow is a new day. I’m going to work hard again💪 #fisnoco #klingenthal #vogtlandarena pic.twitter.com/mE40hFScGC