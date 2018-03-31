金正恩氏、東京とそれに続く五輪への北朝鮮選手参加をＩＯＣ会長と議論【写真】

スプートニク日本
また、金正恩氏とバッハ会長は、共同写真を撮影しサッカーの試合を訪れた。
朝鮮中央通信の報道では、「金正恩氏は朝鮮民主主義人民共和国へのＩＯＣ会長による訪問を歓迎し、バッハ会長と暖かく親密な雰囲気で話し合いを行った。ＩＯＣ会長は、第２３回冬季五輪の開催成功に対する金正恩氏の貢献について、金正恩氏に心からの感謝を表すために平壌に来たと述べた」と述べられている。
IOC chief Bach met with North Korean leader Kim Jong Un: KCNA https://t.co/OZxU4qYLK0 pic.twitter.com/Di02g79oAH— Reuters Top News (@Reuters) March 31, 2018
同通信は、バッハ会長が「２０２０年の東京五輪と２０２２年の北京冬季五輪への朝鮮民主主義人民共和国選手の参加に向けた準備のため、ＩＯＣの朝鮮民主主義人民共和国との協力」を目指し、「また朝鮮民主主義人民共和国でのスポーツの発展に協力する」意向を強調したと伝えている。
Kim Jong Un received Thomas Bach, president of the International Olympic Committee— yung katyusha (@michaelchildi) March 31, 2018
The IOC president said the purpose of their visit to Pyongyang is to express the most heartfelt thanks to Kim Jong Un for his contribution to making the 23rd Winter Olympics successful and peaceful pic.twitter.com/qKaWdvL7do
関連記事
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)