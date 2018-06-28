Ｗ杯の呪い？　ドイツ１次リーグ敗退へのＳＮＳ上の声

スプートニク日本
全世界のサッカーファンは今、謎めいた統計をＳＮＳに投稿している。それによると、１９９８年優勝国のフランスが２００２年には１次リーグで敗退。２００６年にはイタリアが優勝するも、２０１０年には１次リーグでＷ杯を終え、２０１４年に王者となったドイツも２０１８年ロシア大会ではグループリーグ敗退となった。
Cheer up Germans, u r in good company 😂 #KORGER #SouthKoreaGermany #WorldCup2018 pic.twitter.com/aCpg6c3IsM— #MBKArt (@mbako_mbk) 27 июня 2018 г.
「Ｗ杯の呪い」にかかわらず、ドイツの敗北は多くのサッカーファンにとって衝撃だった。
Germany pic.twitter.com/K4WsYetMhS— Tony Longstaff (@tonylon83) 27 июня 2018 г.
— MarsVolta (@fcsm7733) 27 июня 2018 г.
#Alemania #Germany #Ger #Rusia2018 d o l o r (?) pic.twitter.com/hsp7alMhxB
— Youwouldn'tlikemewhenI'mangry (@SandraTello) 27 июня 2018 г.
決勝トーナメント進出のチャンスはないにもかかわらず、韓国サポーターの歓喜は止まない。ドバイにある世界一高い高層ビル「ブルジュ・ハリファ」は、韓国国旗の色に彩られた。
Celebration at Burj Khalifa, Dubai on the win of Korean Football Team against Germany in FIFA Football World Cup.#Dubai #BurjKhalifa #Korea #Win #Germany #FIFA #Football #WorldCup2018 #FIFAWorldCup2018 pic.twitter.com/X3RSXTuRx3— Hasnain Shah (@HasnainShah69) 28 июня 2018 г.
ドイツに2-0で勝った後の韓国もの凄い。 pic.twitter.com/HEGnS7vV4z
— 🍭Poiful.🍭 (@poiful_TV) 27 июня 2018 г.
欧米メディアのＳＮＳアカウントは、韓国に新たな兄弟、メキシコが出来たと投稿している。「数百人のメキシコファンが在メキシコ韓国大使館に急いだ。これほど早くグループリーグ敗退したことがなかったドイツに対する勝利を祝うためだ。」
That’s the Korean consul general to Mexico, Byoung-Jin Han, celebrating with grateful Mexican fans outside the Korea embassy here. One fan said he took a shot of tequila with them earlier. pic.twitter.com/NGWEmRADUW— James Wagner (@ByJamesWagner) 27 июня 2018 г.
メキシコは平行して行われた対スウェーデンの試合を０対３で敗れたため、決勝リーグ進出にはドイツの敗北が必要だった。負けたドイツは得点数でメキシコに追いつけず、その他の数値により決勝進出することもない。
サッカーW杯ロシア大会の最新のニュースは、スプートニク日本の特別プロジェクトでお読みください。
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)