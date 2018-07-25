ＦＩＦＡ、年間最優秀選手候補を発表

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年間最優秀選手賞の各候補は以下の通り。フランスのラファエル・バラン（レアル・マドリード）、アントワヌ・グリーズマン（アトレティコ）、キリアン・エムバペ（パリ・サンジェルマン）、ベルギーのエデン・アザール（チェルシー）、ケビン・デブルイネ（マンチェスター・シティ）、クロアチアのルカ・モドリッチ（レアル・マドリード）、イングランドのハリー・ケイン（トッテナム）、アルゼンチンのリオネル・メッシ（バルセロナ）、エジプトのモハメド・サラー（リヴァプール）、ポルトガルのクリスチアーノ・ロナウド（レアル・マドリード）。
OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Player 2018:— FIFA.com (@FIFAcom) 24 июля 2018 г.
Cristiano Ronaldo
Kevin De Bruyne
Antoine Griezmann
Eden Hazard
Harry Kane
Kylian Mbappe
Lionel Messi
Luka Modric
Mohamed Salah
Raphael Varane
For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/bqt8tDWY8d
表彰式は９月２４日、ロンドンで行われる。
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