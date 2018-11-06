英国人冒険家　グレートブリテン島を泳いで一周　人類初記録【動画・写真】

スプートニク日本
エッジリー氏は今年６月１日にスタートし、時計回りに島を一周した。エッジリー氏は毎日１２時間泳ぎ、夜は随伴していた双胴船で眠った。この間、エッジリー氏は一度も上陸せず、１５７日間で３３１７キロを泳ぎ切った。
Sound on and hear the amazing noise of 300 swimmers ready to guide @RossEdgley back to where he started 157 days ago 🔊— Red Bull UK (@RedBullUK) 4 ноября 2018 г.
Watch it live at https://t.co/WL7ZeFMEuh 🇬🇧🏊♂️ pic.twitter.com/0L7Ye5bMOM
スカイニューステレビによれば、エッジリー氏は５０万カロリーを費やし、６４０本のバナナを食べた。
#RossEdgley on completion of his round-the-UK swim:— Dougie🏴🇪🇺 (@DougieMacM) 4 ноября 2018 г.
“Scotland’s BIG.
People don’t realise how big that is.”
That’ll be the effect of #BBC’s weather maps. pic.twitter.com/1Pezi3XtgD
エッジリー氏にとってこのような世界記録を樹立するのが今回で３度目。２０１６年、１．４トンの自動車を体に括りつけて４２キロのマラソンを１９．５時間で完走し、その２か月後には、エベレストの高さと同じ８８４８メートルのロープを１９時間で登りきり、人類初の記録を打ち立て、ギネスブックに登録されている。
関連ニュース
９９歳男性、１００歳以上の部門の水泳で世界記録を更新【写真・動画】
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)