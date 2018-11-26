プルシェンコ氏が、メドベージェワ選手を激励【写真】

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メドベージェワ選手は、フランス杯で１９２．８１点で４位に終わり、GPファイナル進出を逃した。
メドベージェワ選手は、批判を受ける心構えはできていたが、ネット上の否定的なメッセージの数に驚いたという。
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Дорогая Женечка @jmedvedevaj,все твои поклонники и друзья всегда тебя поддержат,спортсмены —не роботы,они —люди.Ты 20 раз подряд одерживала победы и вчера ничего страшного не произошло!Финал Гран-при —это не Чемпионат Мира и не Олимпийские игры!У тебя ещё много впереди стартов,где я уверен,что ты покажешь свой характер и ещё раскроешь свой талант! Есть такие люди,что«Сегодня —поддержат,завтра спортсмен споткнулся,ошибся —его сразу уничтожают!»Все это я проходил и не раз! Вставал и снова шел в бой!С новыми силами и новой мотивацией!Ты точно не из робкого десятка!Сильная девочка!Только вперёд!Мы в тебя верим и всегда рядом!💪🏻 Dear Zhenya, your admirers and friends will always support you! Sportsmen are not robots, they are human beings. You have been a winner for 20 times in a row and nothing terrible happened yesterday! The Grand Prix Final is not the World Championship and not Olympic Games! You have a lot of starts ahead of you where, I am sure, you will show your spirit and express your talent! There are people that can support you today, but when the sportsman stumbles or makes a mistake, they destroy you! I’ve been through this and many times! I rose to my feet and was ready for a new battle! With new strength and new motivation! You’re definitely no coward! You’re a strong girl! Onwards and upwards! We believe in you and we are always by your side!💪🏻
その多くは、メドベージェワ選手がコーチだったエテリ・トゥトベリーゼ氏のもとを去り、カナダ人のブライアン・オーサー氏に師事したことに関するものだった。
プルシェンコ氏は、インスタグラムにメドベージェワ選手と一緒に写っている写真を掲載し、メドベージェワ選手が数多くの勝利を収めてきたことを指摘、これからもたくさんの試合が待っているとのメッセージを贈り、「君は臆病者なんかじゃない！強い女の子だ！ただ前進あるのみ！僕たちは君を信じているし、いつもそばにいるよ」と励ました。
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