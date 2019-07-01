マリア・シャラポワ、ＬＧＢＴコミュニティを支持

シャラポワはインスタグラムに、「誰もが愛に値する」とレインボーカラーで書かれた白いＴシャツを着ている写真を掲載した。
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これまでシャラポワがＬＧＢＴコミュニティを積極的に支持したことはなく、かつてニューヨーク・タイムズ紙に、ゲイやレズビアンの友人がいると語り、人間は自分が必要とする人々と人生を共有する可能性を持つべきであることを信じていると話したことがあるだけだった。
報道によると、シャラポワが着用しているＴシャツは、元サッカー選手、デビッド・ベッカムさんの妻でスパイス・ガールズの元メンバー、ヴィクトリア・ベッカムさんからのプレゼント。Ｔシャツの売り上げの一部（１枚につき９０ポンド）は、人権団体アルバート・ケネディ・トラストに寄付されるという。
© Sputnik / Alexei Danichev
シャラポワはウィンブルドン１回戦でフランスのポーリーン・パルマンティエと対戦する。肩の負傷から最近復活したシャラポワは、現在、世界ランキング８０位。
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