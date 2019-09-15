バスケットボールワールドカップ　スペイン優勝【動画・写真】

決勝は北京で行われ、95：75のスコアで終了した（23:14, 20:17, 23:16, 29:28）。
With you, the FIBA Basketball World Cup 2019 All-Star 5!— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 15, 2019
⭐️ Bogdanovic (@LeaderOfHorde) 🇷🇸
⭐️ @EvanFourmizz 🇫🇷
⭐️ @ruuufio 🇪🇸
⭐️ @MarcGasol 🇪🇸
⭐️ @LScola4 🇦🇷#WorldGotGame #FIBAWC pic.twitter.com/WcdwNT4zq5
.@MarcGasol with 5 dimes already and @rickyrubio9 will say "Gracias Hermano" every single time. #FIBAWC #ARGESP@BaloncestoESP 🇪🇸— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 15, 2019
📽 https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/4kqkAI3u9U
スペインはこれで2度目のワールドカップ優勝を飾った。初優勝は2006年大会。
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