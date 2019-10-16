走高跳のマリア・ラシツケネ選手　今年の世界最優秀選手賞にノミネート

女子走り高跳びのマリア・ラシツケネ選手（26）が、国際陸上競技連盟（IAAF）が選ぶ今年のIAAF世界最優秀選手賞にノミネートされた。ノミネート選手のリストは、16日、同連盟のプレスリリースで発表された。