英国のテイラー、アメリカ人プログレイスに勝利　ボクシングスーパーシリーズ決勝

試合はロンドンのO2アリーナで挙行された。
This Right Hook from Josh Taylor 💥— DAZN USA (@DAZN_USA) October 26, 2019
Is he ahead on your scorecards? 🤔 pic.twitter.com/E0FVoaQ8ka
テイラー選手（28）は今年5年から1度目となるIBFタイトル防衛に成功した。16勝、12KO勝ちとなった。
関連ニュース
27日、ワールド・ボクシング・スーパー・シリーズ（WBSS）のS･ライト級決勝で英国のジョシュ・テイラー選手がWBAスーパー王者レジス・プログレイス選手（米国）に勝利した。
試合はロンドンのO2アリーナで挙行された。
This Right Hook from Josh Taylor 💥— DAZN USA (@DAZN_USA) October 26, 2019
Is he ahead on your scorecards? 🤔 pic.twitter.com/E0FVoaQ8ka
テイラー選手（28）は今年5年から1度目となるIBFタイトル防衛に成功した。16勝、12KO勝ちとなった。
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)