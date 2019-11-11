ロシアで2020年にUFC試合【写真・動画】

ロシアは2020年に総合格闘技UFCの2試合の実施会場となる。1試合は大都市で行われ、もう1試合はそれより規模の小さい都市だという。しかし具体的な地名は今のところ明かされていない。ダヴィド・ショウUFC副会長がモスクワでの試合後に記者団に語った。