ロシアで2020年にUFC試合【写真・動画】

ショウ副会長は、「我々のコンセプトは、モスクワやサンクトペテルブルクだけではなく、ファンがいる小都市で試合を行うことだ」と述べた。
Забит Магомедшарипов: «Могу спокойно подраться с Холловэем в стойке, или даже побороть» https://t.co/A2zsSAOk12 pic.twitter.com/KbgVlkuwN3— FightTime MMA (@fighttimeru) November 10, 2019
ロシアでの初UFC試合は2018年秋にモスクワで行われ、今年4月にサンクトペテルブルクでも行われた。11月9日に再びモスクワで試合を迎えた。メインマッチではザビト・マゴメドシャリポフ選手（ロシア）がケルヴィン・ケイター選手（米国）に勝利した。
Забит Магомедшарипов и Кэлвин Кэттар #UFCMoscow #zabit #khabib pic.twitter.com/4NPUpO184v— Иван Ковалёв (@ganya_ivolgin) November 8, 2019
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