総合格闘技ファーガソン選手　ヌルマゴメドフ選手との対戦についてコメント

ファーガソン選手は試合に向けたプロモーションビデオで、「遊びはここまでだ。おれは闘う準備ができている。みんなの期待に応える時がきた」と強調した。
2人の試合は2020年4月18日にニューヨークで行われる。
No more games. I’m open for business. Time to give the fans what they want 🕶 Champ Shit Only™️ 🇺🇸🏆🇲🇽 @danawhite @ballengeegroupmma # makeufcgreatagain pic.twitter.com/HxVb1c9mXX— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 27 ноября 2019 г.
ハビブ・ヌルマゴメドフ選手は総合格闘技団体UFCの現ライト級チャンピオン。2019年9月7日、同選手は米国のダスティン・ポイエー選手を下しタイトルを死守した。試合に関してヌルマゴメドフ選手は、ファーガソン選手だけが彼の次の好敵手にふさわしいと発言していた。ヌルマゴメドフ選手のこれまでの通算成績は28戦全勝。
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