NBA、来季無観客試合の可能性= NBA選手労働組合

12日、NBAのブルックリン・ネッツに所属するカイリー・アービング選手主催のオンライン会議が開かれ、80人以上の選手が参加した。この会議の後、無観客試合の可能性について報じられた。
While Kyrie's comments are getting the lion's share of the attention tonight, let's take a moment to point out this, from @ShamsCharania:https://t.co/NcgDrrwQIj pic.twitter.com/jnhsPlLpLg— Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) June 13, 2020
The Athleticの記者はツイッターに記事の抜粋を投稿した－
「NBA選手労働組合の指導部は、2020/21シーズンの全試合が無観客で開催されるとみられていることを発表した。」
先にNBAは、理事会が22チームによる2019/20シーズン再開を承認したと発表した。シーズンは7月末に再開される予定。
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)