橋本選手　FCロストフに移籍後の初ゴールでチームが勝利【動画】

FCロストフはFCウファとの試合を1－0で勝利した。FC東京から2020年8月に移籍した橋本拳人選手は後半34分、味方からのサポートを受けてゴールを決めた。
Первый гол Кенто Хашимото за «Ростов» и в РПЛ 🤩 pic.twitter.com/jH6xP36yfn— Football Club Rostov (@rostovfc) August 23, 2020
橋本選手はこの試合でベストプレイヤーに選ばれた。試合後の会見で橋本選手は「とても幸せ」と語った。
Лучший игрок матча Уфа-Ростов - Кенто Хашимото!— корги 卌 (@getyourlifeash) August 23, 2020
- Первая игра в старте, первый гол. Как впечатления?
- Я очень счастлив. pic.twitter.com/Oc804s0ZYj
FCウファは前半39分でヴャチェスラフ・クロトフ選手が退場となり、チームは10人でのプレイを強いられていた。
FCロストフは負けが続いており、念願の勝利だった。次は8月26日にFCウラルと対戦する。
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