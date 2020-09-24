PSGのディ・マリア　試合相手に唾を吐き4試合出場停止

ディ・マリア選手は13日に行われた第3節のPSG対マルセイユの試合に先発フル出場した。
Di María dice no entender ausencia en selección argentina en inicio de eliminatorias https://t.co/AoUqfw6PE9 pic.twitter.com/H9ntYMSYVe— Reuters Latam (@ReutersLatam) September 24, 2020
終了間際に起こった乱闘により、両チーム合わせて5選手が退場した。この試合でマルセイユのアルバロ・ゴンサレス選手（DF）はディ・マリア選手から唾を吐きかけられたと訴えていた。
🔴 Angel Di Maria écope de 4 matches de suspension pour avoir craché en direction d'Alvaro Gonzalez lors de #PSGOM.— Actu Foot (@ActuFoot_) September 23, 2020
(@SaberDesfa) pic.twitter.com/0LTml0zXTS
この同試合でゴンサレス選手はPSGのネイマール選手に人種差別的発言行ったとされており、これに対にネイマール選手は相手の後頭部を叩き、レッドカードを出されている。
ディ・マリア選手はまさにこの乱闘時にゴンザレス選手に唾を吐いたと見られている。
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