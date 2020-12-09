欧州CL　フランスとトルコの試合が人種差別的発言で中止【動画】

Hグループの試合はパリで開かれている。問題の試合は前半16分で中断した。最初のタイムで第4審（ルーマニア出身のオヴィディウ・ハツェガン氏）がイスタンブールBBのアシスタントコーチであるピエール・ウェボ氏（カメルーン出身）にレッドカードを提示。イスタンブールBBの公式ツイッターによると、ウェボ氏は第4審から人種差別的発言を受けたという。
Pierre Webo ya biri Negro demiş aşırı sinirlendi aklı tabi ki üstelik kırmızı yedi pic.twitter.com/KnhUs7w50p— Erman Eren GalaFHD1905 (@GSFHD1905) December 8, 2020
その後、両チームの選手・スタッフがロッカールームに戻り、試合は中止となった。
PSG vs. Istanbul Basaksehir has been suspended as both teams walked off the field to protest alleged racial abuse by the fourth official toward Istanbul assistant manager Pierre Webo.— Bleacher Report (@BleacherReport) December 8, 2020
(via @UCLonCBSSports) pic.twitter.com/tVd4lqGnMI
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