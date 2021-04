欧州サッカースーパーリーグ、フォーマットと参加クラブを発表

BREAKING: 12 teams announce the formation of a midweek competition, the ’Super League.’



Clubs:



▪️ AC Milan

▪️ Arsenal

▪️ Atletico

▪️ Chelsea

▪️ Barcelona

▪️ Inter

▪️ Juventus

▪️ Liverpool

▪️ Manchester City

▪️ Manchester United

▪️ Real Madrid

▪️ Tottenham pic.twitter.com/uV09v6WxV9