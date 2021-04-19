欧州サッカースーパーリーグ、フォーマットと参加クラブを発表

スペインのスポーツ紙「ディアリオ・アス」が引用した声明には、このように述べられている。
本日（現地時間18日）欧州の主要なサッカークラブが集まり、イングランドのマンチェスターユナイテッド、アーセナル、チェルシー、トッテナム、マンチェスターシティリバプール、スペインのレアルマドリード、バルセロナ、アトレティコ・マドリード、イタリアのインテル、ミラン、ユベントスの12クラブが新たにスーパーリーグを設立することに合意した。
BREAKING: 12 teams announce the formation of a midweek competition, the ’Super League.’— B/R Football (@brfootball) April 18, 2021
Clubs:
▪️ AC Milan
▪️ Arsenal
▪️ Atletico
▪️ Chelsea
▪️ Barcelona
▪️ Inter
▪️ Juventus
▪️ Liverpool
▪️ Manchester City
▪️ Manchester United
▪️ Real Madrid
▪️ Tottenham pic.twitter.com/uV09v6WxV9
18日、欧州サッカー連盟（UEFA）やスペインサッカー連盟（RFEF）、イタリアサッカー連盟（FIGC）、イングランドサッカー協会（TheFA）は共同声明を発表し、欧州スーパーリーグの創設を非難した。
© Sputnik / Alexey Filippov
フランス・プロサッカーリーグ連盟（LFP）やドイツサッカー連盟も創設に否定的だという。
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