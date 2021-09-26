ISU、2022北京五輪フィギュアスケート競技審判員の抽選を行う

フィギュアスケート各競技の審判員の構成は以下。
男子シングル：イスラエル、イタリア、チェコ、日本、スウェーデン、ベラルーシ、ラトビア、中国、メキシコ、エストニア、フランス、韓国、カナダ。
Judging panels for #Olympics #Beying #Men:— Jeroen A. Prins (@JeroenPrinsNL) September 25, 2021
ISR ITA CZE JPN SWE BLR LAT CHN MEX EST FRA KOR CAN
女子シングル：ロシア、フィンランド、オーストリア、ベルギー、アゼルバイジャン、オランダ、エストニア、韓国、米国、カナダ、チェコ、英国、中国。
Judging panels for #Olympics #Beying #Women:— Jeroen A. Prins (@JeroenPrinsNL) September 25, 2021
FIN AUT BEL AZE NED EST KOR USA RUS CAN CZE GBR CHN
ペア：ロシア、中国、カナダ、米国、イタリア、日本、オーストリア、ドイツ、ハンガリー、チェコ、スペイン、イスラエル、オランダ。
Judging panels for #Olympics #Beying #Pairs:— Jeroen A. Prins (@JeroenPrinsNL) September 25, 2021
RUS CHN CAN USA ITA JPN AUT GER HUN CZE ESP ISR NED
アイスダンス：ロシア、米国、カナダ、イタリア、英国、スペイン、ポーランド、中国、リトアニア、フランス、ドイツ、日本、ウクライナ。
Judging panels for #Olympics #Beying #Dance:— Jeroen A. Prins (@JeroenPrinsNL) September 25, 2021
RUS USA CAN ITA GBR ESP POL CHN LTU FRA GER JPN UKR
北京冬季オリンピックは2022年2月4日から20日の日程で開催される。
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