五輪開会式、日本国内で7000万人以上が視聴　瞬間最高視聴率は60%

日本時間23日夜にNHK総合で法された東京オリンピック開会式の世帯視聴率が56.4%（関東地区）に上り、推計で7061万人が視聴していたことがビデオリサーチ社の調べで分かった。日本のメディアが報じた。

開会式は23日夜にNHK総合で生中継され、フジテレビ系列、NHKBS1でハイライトが放送された。

© AP Photo / Ben Curtis 13歳の西矢選手 スケートボードで金

ビデオリサーチ社の発表によると、NHK総合で放送された生中継の平均世帯視聴率（関東地区、速報値）は56.4%。瞬間最高視聴率は60.0%で、推計7061万人が視聴した。

また、3番組のうちいずれかをリアルタイムで視聴した人は日本全国で約7326万8000人（到達人数）となった。

なお、平均世帯視聴率は前大会の2016年リオデジャネイロ五輪開会式の23.6％を大幅に上回り、1964年東京五輪開会式の61.2％に迫る高視聴率を記録した。

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