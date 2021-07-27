東京五輪　競泳男子100m背泳ぎでエフゲニー・リロフが25年ぶりに金メダル

東京五輪男子100メートル背泳ぎでロシアのエフゲニー・リロフ選手（24）が金メダルを獲得した。

リロフ選手のタイムは51.98秒で、ヨーロッパ記録を樹立した。ロシアのもう1人の代表クリメント・コレスニコフ選手は52.00秒で銀メダルを獲得。3位は米国のライアン・マーフィー選手（52.19）となった。

#Swimming Men's 100 Backstroke

It's a one-two for Russian Olympic Committee!

🥇Evgeny Rylov 51.98 (new European record)

🥈Kliment Kolesnikov 52.00 pic.twitter.com/cJIVCU9J4G — FINA (@fina1908) July 27, 2021​

​ロシアの選手が五輪競泳で金メダルを獲得したのは、1996年のアトランタ大会以来。アレクサンドル・ポポフ選手が1992年のバルセロナ大会とアトランタ大会で合計4個の金メダルを獲得し、デニス・パンクラトフ選手がアトランタ大会で二冠を達成した。

今大会でロシア代表チームは現在、金メダル5個、銀メダル7個、銅メダル3個を獲得している。

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