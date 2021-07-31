ナイジェリアの短距離選手、ドーピングで参加停止に 東京五輪

AIUは試合期間外の7月19日、オカグバレ選手に抜き打ちでドーピング検査を実施。サンプルを分析した世界アンチ・ドーピング機関（WADA）は30日、AIUにヒト成長ホルモンの検査で陽性を示したと通知した。
The AIU has provisionally suspended Blessing Okagbare of Nigeria, with immediate effect after an out-of-competition sample collected from the sprinter tested positive for human Growth Hormone, a prohibited substance on the 2021 WADA Prohibited List.— Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) July 30, 2021
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ドーピング違反の判明は東京大会で初めて。
© Sputnik / Ramil Sitdikov
31日、オカグバレ選手は100メートル準決勝に参加する予定だった。
オカグバレ選手は、2008年北京大会において走り幅跳びで銀メダルを獲得。2013年にモスクワで開催された世界選手権でも銀メダル（走り幅跳び）と銅メダル（200 m走）を獲得した。
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