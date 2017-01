菅氏、トランプ氏のトヨタ批判に関し直接コメント避ける

© REUTERS/ Larry Downing トランプ氏、米情報機関再編の計画ーWSJ紙

先に、 ソニーの平井一夫社長は、トランプ次期米大統領のトヨタ自動車批判に関連し「人、物、カネ、情報が自由な形で流れていくことを担保するよう各国のリーダーにメッセージとして出していきたい」と述べ、企業活動の自由を確保するよう求めた。 平井氏は「実際に大統領になったらどうするのか、方針が見えたところでどう対応するかが大事だ」とも述べた。

ソニーによると、同社は米国との国境に近いメキシコ北部に自社工場を保有。DVDを生産し米国などに向けて輸出している。仮にトランプ氏が米国向け輸出に高関税をかけた場合、「影響がないとは言えない」(ソニー広報)としている。

5日、ツイッターでトランプ氏はトヨタのメキシコ工場建設について「米国に工場を造るか、巨額の関税を払うかどちらかだ」と述べた。Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.

