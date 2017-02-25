CNNとNewYorkTimesは「もの笑いの種」になった

トランプ大統領は、次のように指摘している-「ウソのニュースを垂れ流すマスコミは、わざと真実を言わない。我々の国にとって大いなる危険である。新聞New York Timesは、誤りを許し、それはお笑い草に変わった。CNNも全く同じだ。悲しむべきことだ！」
前日CNNテレビ, 新聞New York Times, 新聞Politico そして新聞 Los Angeles Timesのジャーナリスト達は、ホワイトハウスのブリーフィングから締め出された。CNNテレビの特派員によれば、理由も告げられず、ブリーフィング会場へ入ることを拒否されたという。
FAKE NEWS media knowingly doesn't tell the truth. A great danger to our country. The failing @nytimes has become a joke. Likewise @CNN. Sad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2017 г.
先にトランプ大統領は「ソーシャルネットを通じてマスメディアと戦う」と述べている。
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brains
日本のマスコミも全く同じ。嘘をつくのが商売の卑しい職業です。
日本語では「犬畜生」という言葉がある。