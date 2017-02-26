トランプ米大統領　ジャーンリストとの会食を断る

大統領は、自身のツイッターの中に「私は今年の、ホワイトハウス特派員協会のディナーには行かないだろう。その夕べが、皆さんにとって最高で素晴らしいものとなるよう望んでいる」と書き込んだ。
I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2017 г.
昨年のディナーには、オバマ氏も出席、来賓の中にはトランプ氏もいた。この催しにはいつも、多くの有名人が招待される。
トランプ大統領と米マスコミとの対立は、前の金曜日にCNNテレビ、新聞New York Times,、新聞Politico そして新聞 Los Angeles Timesのジャーナリスト達が、ホワイトハウスのブリーフィングから締め出されるという出来事があってから、さらに悪化している。
先の報道では、米国のトランプ大統領は、CNNテレビと新聞New York Timesを、偽のニュースを流しているとして非難した。
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