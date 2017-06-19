NYで恒例のマーメイド・パレードが開かれる【動画・写真】

スプートニク日本

「マーメイド・パレード」は１９８３年から開かれており、ビーチリゾートのベストシーズンの始まりを意味している。ブルックリン地区のコニー アイランドで人魚などに扮した人たちが行進する。

​パレードには今年も同パレードの創設者ディック・ジガンさん（６４）が参加した。（写真左）

今年はどしゃ降りの雨が降り、あいにくの天気となったが、参加者たちは動揺することなく「よりリアルになった」とジョークを飛ばした。

Coney Island Mermaid Parade colorfully floats on despite rain https://t.co/XXQwljYWcx pic.twitter.com/TWQnsBvFun — New York City News (@NewYorkCityOBN) 17 июня 2017 г.

パレードでは、人魚に限らず、有名な映画や有名人の服装をモチーフにした格好をした人たちもいた。

​先の報道によると、トルコのモデルでフィットネスブロガーであるイムレ・チェチェンさんはインスタグラムで、完璧に引き締まった体型の写真をどのように撮ったかを示す比較画像を投稿。