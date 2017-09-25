イヴァンカ・トランプ氏、靴デザイン盗用で訴えられる【写真】

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オソリオ氏は同ブランドの人気ライン「ワイルドシング（Wild Thing)」とイバンカ氏のブランドのサンダル「ヘッティ（Hettie）」のデザインが酷似していると主張する。
有名人にも愛されるワイルドシングの米国での販売価格は７８５ドルだが、ヘッティの価格はわずか６５ドル。
One of the most disturbing things in the fashion industry is when someone blatantly steals your copyright designs and doesn't care. You should know better. Shame on you @ivankatrump! Imitation is NOT the most sincere form of flattery. #aquazzura #ivankatrump Proud of mine #madeinitaly #italiansdoitbetter 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
アクアズーラはインスタグラムに、「誰かが著作権で保護されたあなたのデザインを厚かましく盗んでそれを気にも留めないときほどファッション産業で苛立たしいことはないだろう。恥を知ってください、イバンカ！」
先の報道によると、トランプ米大統領の長女、イバンカさんがアインシュタインの言葉を不正確に引用したとして嘲笑されている。
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