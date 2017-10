北朝鮮問題で「効果あるのは一つだけ」とトランプ氏

スプートニク日本

AFPが報じられたところによると、トランプ氏は「米国の歴代大統領と政権は北朝鮮と25年も対話を続けてきた。いくつもの合意がなされ、膨大な額の金が支払われてきたが、効果はなかった。合意はインクも乾かないうちに破られ、米国の交渉者たちは(北朝鮮に)あざ笑われた」「悪いが、効果がある手段は一つだけだ!」と書き込んだ。

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2017 г.

​…hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2017 г.

​先に、米ホワイトハウスのサラ・サンダース報道官はブリーフィングで、トランプ氏こそが世界をカオスから守っているとの見解を示した。