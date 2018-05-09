ポンペオ国務長官、解放された米３人と北朝鮮から帰国

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「マイク・ポンペオ国務長官が３人の素晴らしいジェントルマンと共に北朝鮮から航空機で帰国の途につき、全員が会談を待ち望んでいることを喜んでお伝えする。健康状態は良好そうだ。また、金正恩氏との良い会談も」とトランプ氏はツイッターに投稿した。
北朝鮮では３人の米国人が拘束されていた。２００５年に拘束された韓国系米国人の牧師キム・ドンチョル氏、２０１７年４月に拘束された大学講師キム・ドンチョル氏、同年５月に拘束された同僚のキム・ハクソン氏だ。敵対的な破壊活動の容疑をかけられた。
I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 мая 2018 г.
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