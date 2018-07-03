北朝鮮は８カ月間核実験を行っていない＝トランプ氏

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トランプ氏はツイッターで「北朝鮮との多くの良い対話があり、それらは上手くいっている！その間、ミサイル発射も核実験も８カ月間なかった。アジア全体が興奮している。偽ニュースを流している野党だけが文句を言っている。私でなければ、我々は今ごろ北朝鮮と戦争状態にあっただろう」と伝えた。
Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2018 г.
６月１２日にシンガポールで実施された米朝会談後、両首脳は朝鮮半島の非核化に関する共同声明に署名した。
また北朝鮮は５月、核実験を行っていた同国北東部にある豊渓里核実験場の４カ所ある坑道のうち３カ所を爆破した。
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