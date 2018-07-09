米・トランプ大統領　７年後にニューヨーク・タイムズとワシントン・ポストの破綻を予告

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トランプ大統領は、７日の土曜日、ツイッターに以下のように投稿したー
Twitter is getting rid of fake accounts at a record pace. Will that include the Failing New York Times and propaganda machine for Amazon, the Washington Post, who constantly quote anonymous sources that, in my opinion, don’t exist — They will both be out of business in 7 years!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июля 2018 г.
「ツイッターは記録的なテンポで偽装アカウントを排除している。その中には、私が思うに存在しない匿名の消息筋を常に引用しているニューヨーク・タイムズ紙の失敗者や、アマゾン社が買収したワシントン・ポスト紙のプロパガンダマシーンも含まれているのだろうか？両紙は、７年後にはビジネス界から退場するだろう」。
トランプ大統領は、米インターネット大手のアマゾンの創業者兼ＣＥＯで億万長者のジェフ・ベゾス氏を常に批判している。ベゾス氏は２０１３年にワシントン・ポスト紙を、２億５千万ドルで買収した。ワシントン・ポスト紙は、米露両政府が否定しているトランプ大統領のロシア疑獄関連の記事を常にセンセーショナルに掲載している。
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