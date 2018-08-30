「真珠湾攻撃を忘れてはいないぞ」トランプ氏の奇妙な弁に安倍首相はショック　ＷＰ紙

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ワシントンポスト紙によれば、安倍首相はトランプ氏から受けたこのクレームに苛立ちを表していた。
この報道について、共同通信の報道によれば、菅官房長官はこうした事実はなかったものとして否定している。
Tokyo denies reported "I remember #PearlHarbor" comment by Trump to Abe, but declines to comment on Washington Post report that #Japan and #NorthKorea met in secret in July without informing the United Stateshttps://t.co/NhoN55OOkE— Kyodo News — English (@kyodo_english) 29 августа 2018 г.
一方でＳＮＳのユーザーらはワシントンポスト紙の記事をユーモアを持って受け止めており、あるユーザーはトランプ氏は自分の年齢をごまかそうとこうした発言をしたが、失敗だったと指摘している。
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