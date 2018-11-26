トランプ大統領　メキシコとの国境を永遠に遮断と警告

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「メキシコは旗を手に降る移民ら、そのうちの多くは冷酷な犯罪者だが、これらのものを元の国に送り戻さねばならない。飛行機、バス、どんな方法でも望むようにやってくれ。だがこの者らは米国に来てはならない。我々は必要とあらば国境を永遠に閉じる。議会よ、壁の建設工事費用を出してくれ！」トランプ大統領はツィッターにこう書いた。

Mexico should move the flag waving Migrants, many of whom are stone cold criminals, back to their countries. Do it by plane, do it by bus, do it anyway you want, but they are NOT coming into the U.S.A. We will close the Border permanently if need be. Congress, fund the WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 ноября 2018 г.

​現在、米国へ入国しようと、国境を接するメキシコのバハ・カリフォルニア州には数千人の中南米出身の移民が集まっている。米国はメキシコとの国境警備に軍部隊を配置している。

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