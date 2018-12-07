トランプ大統領　米軍機接触事故で在日米軍の救助活動に謝意　自衛隊には言及せず

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現場では空海両自衛隊による捜索・救助活動が行われているものの、７名の搭乗員のうち２名が発見されたのみで、残る５名の行方は依然として不明。また７日になって救助されたうちの１人は死亡した。
トランプ大統領は必至の捜索を続ける日本の自衛隊の尽力には一切触れず、事故にあった搭乗員にのみ「私の思いと祈りはあなたたちと共にあります」と記している。
My thoughts and prayers are with the @USMC crew members who were involved in a mid-air collision off the coast of Japan. Thank you to @USForcesJapan for their immediate response and rescue efforts. Whatever you need, we are here for you. @IIIMEF— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 декабря 2018 г.
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