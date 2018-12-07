トランプ大統領　米軍機接触事故で在日米軍の救助活動に謝意　自衛隊には言及せず

６日未明、高知県の沖合で在日米軍のＦＡ１８戦闘攻撃機とＫＣ１３０空中給油機が接触、墜落した事故について、トランプ米大統領は自身のツィッターで「事態に迅速に対応し、救助活動にあたった在日米軍に感謝する」とのみ記し、捜索・救助活動を行う自衛隊についての記述は一切なかった。