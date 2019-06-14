展望台のガラスの床に亀裂【写真・動画】

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「ウィリスタワー」の高さは４４２メートルで、「スカイデッキ」からシカゴの街を一望できる。

Hi-Rise Surprise! A cracking skywalk at Chicago's Willis Tower terrifies tourists @ 6:23 on News 10 Today. pic.twitter.com/KuPBEI4MWj — wilxTV (@wilxTV) 30 мая 2014 г.

​ガラスに亀裂が発生した時、この床がガラス張りのバルコニーには子供２人を連れた女性がいたが、けが人は1人もいなかった。一方、この後、バルコニーへの立ち入りは禁止された。

Protective Layer Of Willis Tower Skydeck Ledge Cracks Under Visitors' Feet https://t.co/osEwLtogwI pic.twitter.com/gcOSYcgC8H — CBS Chicago (@cbschicago) 12 июня 2019 г.

ガラスの床に亀裂が入ったのは今回が初めてではない。２０１４年にも同じように亀裂が発生した。なお専門家らによると、危険なことはないという。専門家の１人は「ガラスのコーティングに亀裂が発生することはあるが、ガラス自体に影響はない。コーティングはガラスの表面を保護するためのものだ」と説明している。

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