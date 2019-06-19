トランプ大統領、不法移民の大規模送還をツイッターで予告「来週から」

トランプ米大統領は１７日、米当局が来週、数百万人の不法移民の送還を開始すると自身のツイッターで発表した。

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トランプ大統領は「ＩＣＥ（米移民・税関捜査局）が来週、米国に不法入国した数百万人の不法滞在者を排除する手続きを開始する。彼ら（不法滞在者）は入国してきた時と同じくらい速いスピードで排除される」と書き込んでいる。

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

​米政権は、連邦裁判所から最終的な出国命令を受けたにもかかわらずこれに従わなかった者に対して力を集中する。

大規模送還の準備に関する今回のトランプ大統領による発表は、２０２０年大統領選挙での再選を目指す自らの選挙運動の開始と時期が重なった。選挙運動の開始については、フロリダ州オーランドで１８日に開かれる集会で大統領が発表する。

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