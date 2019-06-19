トランプ氏　来年秋の大統領選に立候補

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トランプ大統領は現地時間の１８日夜、南部フロリダ州オーランドで集会を開いて演説した。このなかでトランプ大統領は「世界はわれわれの経済をうらやんでいる。おそらくこの国の歴史で最もすばらしい状態だ」と述べ、経済政策の成果をアピールした。
Don’t ever forget - this election is about YOU. It is about YOUR family, YOUR future, & the fate of YOUR COUNTRY. We begin our campaign with the best record, the best results, the best agenda, & the only positive VISION for our Country’s future! #Trump2020 pic.twitter.com/Vmu28hKQh6— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июня 2019 г.
また「われわれは権力をアメリカの誇り高き市民であるあなたたちのもとに取り戻した」と強調し、「われわれは決して敗北しない。今夜あなたたちの前で２期目に向けた選挙活動を開始すると表明する」と述べ、来年１１月の大統領選に向けて正式に立候補を表明した。
トランプ大統領は与党・共和党の支援者から圧倒的支持を集めており、共和党の大統領候補に指名されるのは確実とみられている。
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