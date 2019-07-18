トランプ大統領、下院の弾劾決議案の棚上げについてコメントする

米下院は、トランプ大統領に対する弾劾手続き開始に向けた決議案の棚上げを賛成３３２、反対９５で可決した。
トランプ大統領はツイッターに、「アメリカ合衆国下院は弾劾の決議案に対して圧倒的多数の反対票を投じた... これはおそらく私がこれまでに取り組まなければならなかった最もばかげた時間のかかるプロジェクトだ」と投稿した。
....Greatest Economic BOOM in the history of our Country, the best job numbers, biggest tax reduction, rebuilt military and much more, is now OVER. This should never be allowed to happen to another President of the United States again!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июля 2019 г.
またトランプ大統領は、「国の歴史の中で最大の経済成長を牽引し、最高の雇用指数と最大の減税を達成した」大統領の弾劾プロセスは終了したと指摘した。
さらにトランプ氏は「他の米大統領にこのようなことが起こってはならない」と強調した。
先に、アル・グリーン下院議員は、下院でトランプ大統領の弾劾手続きの開始を提案した。
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