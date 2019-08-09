トランプ大統領　国家情報長官にマグワイア氏を指名

トランプ大統領はODNIのゴードン主席副長官が8月15日付で辞任するとツイッターで明らかにした。また、コーツ長官も同日付で辞任する。
....coincides with the retirement of Dan Coats. A new Acting Director of National Intelligence will be named shortly.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019
長官代行に指名されたマグワイア氏は2010年に退役した海軍中将で、海軍特殊部隊（SEALs）の隊員や、海軍特殊作戦司令部の司令官などを歴任した。トランプ氏はツイッターでマグワイア氏の秀でたキャリアを踏まえ、「大変な活躍を期待する」とエールを送った。
....career in the military, retiring from the U.S. Navy in 2010. He commanded at every level, including the Naval Special Warfare Command. He has also served as a National Security Fellow at Harvard University. I have no doubt he will do a great job!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019
8月15日に辞任するコーツ長官は2018年7月、NBCニュースのインタビューでロシア疑惑でトランプ大統領を批判したことから、ホワイトハウスとの関係が悪化していた。また、コーツ長官は朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）が核兵器の開発を継続するとの見方を示しており、トランプ大統領の見解と対立してきた。
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